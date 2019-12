Daimler en BMW verwachten groeispurt van autodeeldienst

De Duitse automakers Daimler en BMW hebben fiducie in de omzetontwikkeling van hun gebundelde autodeel- en mobiliteitsdienst FreeNow. De bedrijven verwachten dit jaar en volgend jaar een verdubbeling van de omzet.

FreeNow rekent voor dit jaar op een zogeheten brutohandelsvolume, een weerspiegeling van de inkomsten, van 2,4 miljard euro. FreeNow-baas Marc Berg beseft dat de doelstellingen ambitieus zijn, maar stelt daarbij dat het bedrijf, dat voorheen MyTaxi heette, in circa de helft van de 130 steden in Europa en Latijns-Amerika waar het momenteel actief is, al winstgevend is.

Mobiliteitsbedrijven staan steeds meer onder druk om aan te tonen dat ze winst kunnen maken. Dat blijkt onder meer uit de matige aandelenprestaties van Uber Technologies, bekend van de taxi-app en branchegenoot Lyft sinds hun beursdebuut.

Het delen van kosten van schaalvergroting was voor Daimler en BMW eerder dit jaar reden de krachten te bundelen. De Duitse makers van luxewagens zeiden toe meer dan 1 miljard euro te investeren in de joint venture, die ook diensten als opladen van e-auto’s en parkeren omvat.