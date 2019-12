Nikkei eindigt met winst

De Japanse effectenbeurs is dinsdag met winst geëindigd. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Ook de onlangs aangekondigde handelsdeal tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. Vooral de Chinese beurzen zaten in de lift door het positieve nieuws van het handelsfront.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,5 procent hoger op 24.066,12 punten. De Japanse exportbedrijven profiteerden van de afgenomen handelszorgen en behoorden tot de sterkste stijgers. De kopgroep in de Nikkei bestond verder uit chemieconcern Tosoh, olieproducent Inpex en gezondheidszorgbedrijf M3 die tot 5,2 procent stegen. Advertentiebureau Dentsu was de grootste daler met een verlies van 6,3 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,5 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 1,2 procent bij. De Chinese internetreus Tencent won 3,3 procent. De Kospi in Seoul klom 1,2 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung en chipmaker SK Hynix, twee zwaargewichten in de Kospi, dikten 3,3 en 4,3 procent aan. De All Ordinaries in Sydney eindigde een fractie lager na de sterke opmars een dag eerder.