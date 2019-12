Unilever komt met omzetwaarschuwing

Unilever is met een omzetwaarschuwing gekomen wegens moeilijke marktomstandigheden. Het was- en levensmiddelenconcern heeft onder meer last van een economische vertraging in Zuid-Azië. Ook de situatie in West-Afrika laat volgens het bedrijf te wensen over. Er zijn inmiddels wel tekenen van verbetering in Noord-Amerika, maar volledig herstel daar vergt tijd.

Topman Alan Jope spreekt van een “lichte misser” van de onderliggende omzetgroei. Unilever had zich eerder tot doel gesteld om zijn onderliggende opbrengsten op jaarbasis met 3 tot 5 procent op te krikken. Nu denkt het bedrijf dit in 2019 niet meer te kunnen halen en iets beneden die bandbreedte uit te komen. De winst, marge en kasstroom zullen waarschijnlijk niet worden beïnvloed.

Unilever verwacht dat de omzetgroei volgend jaar weer aantrekt, maar in de eerste helft van 2020 ligt de groei waarschijnlijk ook nog lager dan 3 procent. In heel 2020 zal de onderliggende omzetgroei waarschijnlijk tussen de 3 en 4 procent uitkomen. “Groei blijft onze topprioriteit en we zijn ervan overtuigd dat we de juiste strategie en investeringen hebben om onze prestaties te verbeteren”, benadrukt Jope in een verklaring.