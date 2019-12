Centralebankpresident Knot vreest aanhoudende lage rente

Het financiële stelsel is in gevaar door de aanhoudende lage rente. Hoe langer het duurt voordat de rente weer omhooggaat, hoe meer risico’s zich opbouwen in het mondiale financiële systeem. Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een interview met de Volkskrant. Volgens hem is het niet uitgesloten dat de periode van lage rentes nog vijf jaar voortduurt. Dat baart hem zorgen.

Knot ziet dat investeerders steeds meer risico’s gaan nemen om nog een noemenswaardig rendement te behalen. Die fanatieke zoektocht naar beleggingsrendement is volgens hem een risico voor de stabiliteit van het financiële systeem. Als voorbeeld noemt hij de steeds populairder wordende complexe bedrijfskredieten. Een kleine investering kan de belegger hierbij relatief veel winst opleveren, mits het goed gaat. Zit de markt tegen dan verliest de belegger vaak meer dan zijn oorspronkelijke investering.

Centrale banken als DNB en de Europese Centrale Bank (ECB), waar Knot ook bestuurslid is, hebben maar weinig mogelijkheden zulke risico’s te beheersen. Vooral omdat aan bedrijven geen leenrestricties kunnen worden opgelegd, zoals dat wel kan bij huizenkopers. Verder maakt de lage rente hypotheken volgens Knot spotgoedkoop en jaagt daardoor de huizenprijzen op.