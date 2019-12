Topman Boeing ontslagen om problemen 737 MAX

Topman Dennis Muilenburg van Boeing moet opstappen. Volgens de vliegtuigbouwer is zijn vertrek nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen. Dat liep een flinke deuk op door de problemen met de 737 MAX.

Muilenburg, die al decennia bij Boeing werkt en in 2015 aantrad als topman, vertrekt per direct. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door financieel directeur Greg Smith. Op 13 januari krijgt David Calhoun de leiding bij Boeing in handen. Dat is een ervaren bestuurder. Hij werkte eerder onder meer voor industrieconcern General Electric (GE). Calhoun was sinds oktober reeds voorzitter bij Boeing, een positie die aanvankelijk ook in handen was van Muilenburg. Het feit dat de topman een dubbelpositie bekleedde was eerder dit jaar al onhoudbaar geworden. Het voorzitterschap gaat nu weer over naar een andere bestuurder.

Toestellen van het type 737 MAX staan al sinds maart aan de grond, nadat binnen vijf maanden twee dodelijke crashes met het model waren gebeurd. In totaal kwamen 346 mensen om het leven. De twee vliegtuigongelukken, in Indonesiƫ en Ethiopiƫ, zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte.

Beleggers reageren positief op het vertrek van Muilenburg. Na het nieuws ging het aandeel Boeing omhoog op de beurs in New York. De positie van Muilenburg stond al enige tijd onder druk, aangezien Boeing langer op de hoogte zou zijn geweest van de technische mankementen. In oktober werd Muilenburg ondervraagd in het Amerikaanse congres. Toen erkende hij ook dat het bedrijf fouten had gemaakt. De kwestie wordt ook door de Amerikaanse justitie onderzocht.

Het concern moet van luchtvaartautoriteiten eerst de technische problemen in het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen. Wanneer dit het geval is, is nog altijd niet duidelijk. Onlangs werd bekend dat Boeing daarom in januari tijdelijk stopt met de productie van het toestel.