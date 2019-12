Betaalvereniging: bijna 1000 kassabetalingen per seconde

In winkels is afgelopen week aan de toonbank evenveel omgezet met debit- en creditkaarten als in de voorlaatste week van vorig jaar. “Kerstmis valt dit jaar een werkdag later dan vorig jaar en dat betekent een bonusdag aan de kassa”, aldus Betaalvereniging Nederland.

Zaterdag werden bijna 20 miljoen kaartbetalingen geteld. Op het hoogtepunt, rond 16.15 uur, was sprake van 975 transacties per seconde.

Sieraden en boeken waren favoriet. Vooral in warenhuizen werd ‘op krediet’ afgerekend. Kerstmarkten hebben volgens de vereniging waarschijnlijk bijgedragen aan ruim 50 procent meer transacties dan normaal.

Afgelopen week is bijna 15 procent vaker met betaalkaarten betaald dan in een normale week. De drie dagen voor kerst zijn daar nog niet in meegenomen. Online is er met iDEAL en creditkaarten van maandag tot en met zondag ruwweg 20 procent vaker afgerekend dan in dezelfde periode in 2018.