Volkswagen zet vaart achter productie elektrische auto’s

Volkswagen zet vaart achter de productie van elektrische auto’s. De Duitse automaker wil dat voor het eind van 2023 al 1 miljoen elektrische voertuigen de fabriek hebben verlaten. Volkswagen probeert zo die mijlpaal twee jaar eerder te bereiken dan eerder was voorzien. Voor 2025 richt het bedrijf zich nu op 1,5 miljoen stuks.

De productie van de ID.3, de eerste volledige elektrische auto van het concern, is in november gestart. Met het model wil Volkswagen een grote speler worden in de massaproductie voor elektrische auto’s. De auto moet ook de basis worden voor verdere varianten met een alternatieve aandrijving.

Volkswagen wil er alles aan doen om in de komende jaren marktleider te worden in de markt voor elektrische auto’s en daarmee beter presteren dan concurrenten zoals Tesla.