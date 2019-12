Miljoenenboetes telecombedrijven voor onjuist informeren klanten

Telecomaanbieders KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone hebben miljoenenboetes gekregen voor het onjuist en onvolledig informeren van klanten over hun aanbod op hun websites. De boetes zijn opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), na klachten van klanten over onverwachte kosten en hoge rekeningen. De vier telecombedrijven zijn het niet eens met de beslissing en hebben bezwaar ingesteld.

T-Mobile kreeg de hoogste geldstraf. Dat bedrijf moet ruim 3,9 miljoen euro betalen. KPN werd voor bijna 3,5 miljoen euro beboet. Vodafone kreeg een geldstraf van ruim 3,1 miljoen euro en Tele2 moet dik 2,7 miljoen euro overmaken. De vier bedrijven maakten zich onder meer schuldig aan het niet duidelijk vermelden van eenmalige kosten bij de aanbiedingen van een abonnement. Daardoor leek het aanbod goedkoper dan het in werkelijkheid was.

Voor Tele2 en T-Mobile gold tevens dat bepaalde data-bundels, die als onbeperkt werden aangeboden, toch een limiet hadden binnen de Europese Unie. KPN bood een onbeperkte bel- en sms-bundel aan, terwijl daar in werkelijkheid een maximum op zat van 3000 belminuten. Vodafone werd ook op de vingers getikt omdat het een abonnement in combinatie met een toestel aanbood tegen een prijs die alleen gold voor consumenten die al internetklant waren bij partner Ziggo. Als je dat niet was, kostte het abonnement 5 euro meer.

Volgens de ACM is een website een belangrijk kanaal voor telecomaanbieders om te communiceren met consumenten. “Daarom is het zo belangrijk dat consumenten daar juist en volledig worden ge├»nformeerd over het aanbod. Zodat zij een goed besluit kunnen nemen en met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie”, aldus de toezichthouder.

De ACM heeft voor het eerst omzetgerelateerde boetes opgelegd voor overtredingen van de consumentenregels. Om deze reden vallen de boetes fors hoger uit dan de boetes die de toezichthouder in het verleden voor vergelijkbare overtredingen heeft opgelegd. Sinds juli 2016 is het boetemaximum van de boetes die de ACM kan opleggen verhoogd naar 900.000 euro of, als dat meer is, 1 procent van de omzet van de overtreder.