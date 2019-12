Kwart vuurwerkimport in EU bestemd voor Nederland

Een kwart van het vuurwerk dat de Europese Unie binnenkomt is besteld door Nederland. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Op basis van nieuwste cijfers importeerde Nederland vorig jaar 31 miljoen kilo vuurwerk.

Gedeeld door het aantal Nederlanders komt dat uit op een kleine 2 kilo per persoon. Dat is het meest per hoofd van de bevolking van alle landen in de EU.

De grootste importeur van vuurwerk in absolute aantallen was Duitsland met 43 miljoen kilo. Duitsland telt evenwel veel meer inwoners dan Nederland. Ook Polen en het Verenigd Koninkrijk importeren relatief veel vuurwerk. De totale invoer van vuurwerk in de EU bedroeg vorig jaar ongeveer 128 miljoen kilo, goed voor een waarde van 319 miljoen euro. Het merendeel daarvan, oftewel 99 procent, kwam uit China.