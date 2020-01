Rechtbank spreekt faillissement Hudson’s Bay Nederland uit

De rechtbank in Amsterdam heeft op 31 december het faillissement van Hudson’s Bay Nederland uitgesproken. Dat maakte de warenhuisketen woensdagavond bekend.

Alle Hudson’s Bay-winkels zijn per 1 januari dan ook formeel dicht. De komende weken zullen de filialen helemaal ontruimd worden en opgeleverd aan de verhuurders. De curatoren wikkelen het faillissement verder af.

Afgelopen maandag bleken alle filialen van Hudson’s Bay overigens al gesloten. Door de uitverkoopactie naar aanleiding van het vertrek uit Nederland waren ze al nagenoeg leeg. Hudson’s Bay telde in Nederland vijftien filialen. Door het uitgesproken bankroet van Hudson’s Bay Nederland gaan ook de deuren van de twee winkels dicht die vanwege een eerdere uitspraak open moesten blijven, die in de Amsterdamse Kalverpassage en die in winkelcentrum De Barones in Breda.