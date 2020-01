‘China schort samenwerking met beurs Londen op’

De Chinese overheid heeft tijdelijk een stokje gestoken voor de samenwerking van de beurzen in Londen en Shanghai bij beursnoteringen. Dat meldden bronnen aan persbureau Reuters. Naar verluidt is de reden voor die stap de houding van Groot-Brittannië ten aanzien van de aanhoudende protesten in Hongkong. Peking beschuldigt de Britse regering van bemoeienis bij die protesten, die door China worden beschouwd als binnenlandse aangelegenheid.

De beursbedrijven hebben via het project Shanghai-London Stock Connect sinds vorig jaar een samenwerking. Die biedt de mogelijkheid voor Chinese bedrijven om een dubbele notering in Londen te hebben, terwijl investeerders in het Chinese vasteland toegang krijgen tot Britse beursgenoteerde ondernemingen. De samenwerking was bedoeld als een manier om de economische banden tussen Groot-Brittannië en China aan te halen. Ook werden zo de financiële markten in China verder geopend voor buitenlandse beleggers.

Maar politieke ontwikkelingen gooien nu roet in het eten, zo zeggen de ingewijden. Peking zou ontstemd zijn over de vermeende steun die Londen heeft uitgesproken voor de demonstranten in Hongkong en de kritiek van de Britse overheid op de autoriteiten en politie van Hongkong in de kwestie.