‘Voor het eerst sinds jaren weer meer faillissementen’

Voor het eerst in zes jaar tijd is het aantal faillissementen vorig jaar weer toegenomen. In totaal gingen 3906 bedrijven op de fles, wat een stijging met 3,4 procent betekende ten opzichte van 2018. Dat meldt bedrijfsinformatiespecialist Graydon, die ook dit jaar een stijging verwacht van het aantal bedrijven dat over de kop gaat.

De laatste keer dat het aantal faillissementen weer steeg was in 2013, aan het einde van de crisis. Daarna was sprake van een gestage afname, waarbij in 2018 sprake was van een laagterecord. Ondanks de stijging ligt het aantal faillissementen volgens Graydon nog altijd laag. De stijging duidt er wel op dat het ondernemersklimaat uitdagender wordt.

De meeste problemen deden zich voor in de groot- en detailhandel. Hier gingen vorig jaar 855 bedrijven bankroet, ongeveer evenveel als een jaar eerder. De bouwsector en de zakelijke dienstverlening completeerden de top drie. Voor allebei gold een lichte toename op jaarbasis.

Verhoudingsgewijs werden in de water- en afvalverwerking de meeste faillissementen uitgesproken. Verder was in de gezondheidszorg sprake van de grootste stijging. Hier steeg het aantal faillissementen met meer dan een vijfde. In het onderwijs daalde het aantal faillissementen met bijna een vijfde.