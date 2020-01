Winkelverkopen Hongkong kelderen verder

De winkelverkopen in Hongkong zijn in november verder gekelderd. Toeristen mijden de populaire winkelstad vanwege de aanhoudende protesten die ook in de winkelstraten chaos aanrichten.

De winkelverkopen daalden in november op jaarbasis met bijna 24 procent. Daarmee blijven winkeliers in rap tempo omzet verliezen. In oktober lagen de verkopen ook al bijna een kwart lager dan een jaar eerder. De zwakke cijfers over november zijn een teken aan de wand voor de winkelverkopen in december, normaal gesproken een belangrijke maand voor detailhandel, gezien de feestdagen.

Het aantal Chinese toeristen, goed voor het merendeel van het toerisme in Hongkong, daalde in november met 58 procent vergeleken met een jaar eerder. In totaal zakte het aantal toeristen in november tot onder de 3 miljoen. Dat is het laagste aantal sinds februari 2011.

Hongkong is al maandenlang het toneel van hevige protesten die vaak uitlopen op rellen. Veel inwoners gaan de straat op om te protesteren tegen de toenemende invloed van China. Volgens mediaberichten zou luxemerk Louis Vuitton inmiddels overwegen een van zijn winkels in Hongkong te sluiten in verband met alle onrust.