Japan vaardigt internationaal arrestatiebevel uit voor Ghosn

Japan heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor de gevluchte oud-topman van Nissan Carlos Ghosn. Het land heeft ook de borgtocht van Ghosn ingetrokken.

De Japanse minister van Justitie noemt het vertrek van de voormalige topman van Nissan en Renault “onaanvaardbaar”. “Vluchten op borgtocht kan nooit worden goedgepraat. Ons land heeft geschikte processen om na te gaan of iemand schuldig is. De mensenrechten worden daarbij gegarandeerd voor de verdachten.”

De openbaar aanklager van Tokio noemt de vlucht van Ghosn een misdaad. “Je kunt wel stellen dat hij op de vlucht is geslagen om een straf voor zijn misdaden te ontlopen.” De aanklager had liever gezien dat de oud-topman van Renault vast had gezeten, in plaats van huisarrest had gehad. “Vastzetten was noodzakelijk gezien zijn financiĆ«le middelen en zijn buitenlandse netwerk.”

Volgens Japan is het vertrek van Ghosn naar Libanon nergens geregistreerd. “We gaan ervan uit dat hij illegale methoden heeft gebruikt om het land te verlaten”, aldus de minister. De openbaar aanklager gaat hier nog onderzoek naar doen.

Ghosn wordt in Japan beschuldigd van fraude. Hij mocht zijn rechtszaak met huisarrest afwachten onder strenge voorwaarden, maar dook vorige week opeens op in Beiroet. Hij zegt Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten.