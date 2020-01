Speakermaker Sonos klaagt Google aan om patenten

Maker van draadloze speakers Sonos heeft Google voor de rechter gesleept. De techreus maakt volgens Sonos gebruik van door dat bedrijf gepatenteerde technieken zonder daarvoor te willen betalen. Die technieken gebruikt Google volgens de aanklacht niet alleen in zijn slimme speakers, maar ook in bijvoorbeeld de Pixel-telefoons van de zoekmachine, tablets en laptops.

Google heeft de technieken in handen gekregen toen Sonos in 2013 muziekdienst Google Play Music met zijn systeem wilde laten samenwerken. De speakermaker gaf toen gedetailleerde schema’s aan Google over hoe het systeem werkte. De techreus maakte toen nog geen luidsprekers.

Sonos en Google zijn al jaren in gesprek over licentiebetalingen, maar daar is niets uitgekomen. De techgigant ontkent inbreuk te maken op de patenten van Sonos en zegt zich tegen de aantijgingen te zullen verdedigen.