Wall Street omlaag bij opening

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine minnen aan de handel begonnen. Beleggers reageerden op het feit dat de situatie in het Midden-Oosten niet verder is geëscaleerd ondanks berichten dat Iran meerdere wraakscenario’s voorbereidt voor de Verenigde Staten. Die zouden als vergelding dienen voor de uitschakeling van de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani.

De Dow-Jonesindex daalde in de eerste handelsminuten 0,3 procent tot 28.606 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,3 procent omlaag tot 3237 punten. Techbeurs Nasdaq kwam wat beter uit de startblokken en daalde een fractie tot 9069 punten.

Het kalmere sentiment was ook voelbaar op de oliemarkt. De olieprijs daalde voor het eerst in vier dagen. De dreiging van bijvoorbeeld Iraanse aanvallen op Saudische olievelden zorgde afgelopen dagen voor onrust. Oliefondsen als ExxonMobil en Chevron daalden tot 1,2 procent. Luchtvaartaandelen deden het juist beter. Delta Air Lines, Southwest Airlines en American Airlines kregen er tot 0,5 procent bij.

Dat laatste bedrijf bereikte ook een schikking met vliegtuigbouwer Boeing (min 0,1 procent) over compensatie voor de problemen bij het geplaagde toestel 737 MAX. Ook begon Boeing zijn overtollig personeel elders in het bedrijf te verplaatsen.