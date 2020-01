EU: volledig handelsakkoord met Londen in 2020 niet haalbaar

Het hoofd van de Europese Commissie waarschuwt dat in 2020 nog geen allesomvattend akkoord kan worden gesloten over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk. Ursula von der Leyen maakte tijdens een lezing in Londen duidelijk dat daar simpelweg niet genoeg tijd voor is.

De onderhandelingen over de toekomstige (handels)relatie tussen Londen en Brussel gaan van start na de brexit, die op 31 januari moet plaatsvinden. Het Verenigd Koninkrijk is dan formeel geen lid meer van de EU, maar houdt zich tijdens een overgangsperiode tot eind 2020 nog wel aan Europese regels. De Britse premier Boris Johnson wil die overgangsperiode beslist niet verlengen.

Commissievoorzitter Von der Leyen waarschuwde bij de London School of Economics voor de mogelijke gevolgen van dat beleid. “Zonder verlenging van de overgangsperiode tot na 2020 kan niet worden verwacht dat we het eens worden over ieder aspect van ons nieuwe partnerschap. Dan moeten we prioriteiten stellen.”

Von der Leyen, die ook premier Johnson nog zal ontmoeten, wees ook op de keuzes die moeten worden gemaakt tijdens de onderhandelingen. “Zonder het vrije verkeer van personen, is geen vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten mogelijk.”