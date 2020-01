Gemengde opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag na opening een gemengd beeld zien. Beleggers op Wall Street verwerkten het nieuws van de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak en wachten af of de spanningen in het Midden-Oosten verder escaleren. Daarnaast kwam een beter dan verwacht banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een fractie lager op 28.570 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 3243 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 9079 punten.

De financiĆ«le markten lijken zich op te trekken aan de eerste reactie van president Donald Trump op de aanval. Die verklaarde op Twitter dat “alles goed is” na de Iraanse vergeldingsactie voor de moord op generaal Qassem Soleimani. Trump zal later op de dag bekendmaken of en welke stappen zijn land neemt tegen de aanval.

Volgens ADP groeide de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in december met 202.000 banen, terwijl economen op een aanwas van 160.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook werd de banengroei in november behoorlijk opwaarts bijgesteld. De cijfers lopen vooruit op het banenrapport van de overheid dat vrijdag verschijnt.

Bij de bedrijven staat vliegtuigmaker Boeing opnieuw in de belangstelling met een min van 1,7 procent. Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte in Iran neer, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen. De fabrikant maakte verder een opvallende draai in de kwestie rond de gewraakte 737 MAX-toestellen. Boeing adviseert nu wel uitgebreide pilotentraining voor het type, waarmee binnen een halfjaar twee grote crashes gebeurden. Aanvankelijk stelde het concern dat dit niet nodig zou zijn.

Corona-maker Constellation Brands opende de boeken en zag in zijn recente kwartaalresultaten aanleiding de winstprognose voor het gehele boekjaar te verhogen. Constellation profiteerde met een plus van 3,2 procent. Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance behaalde in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een lagere winst dan kenners hadden verwacht en daalde 5,3 procent.