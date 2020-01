Volkswagen voorziet toch lichte groei in 2019

Autoconcern Volkswagen verwacht 2019 toch te hebben afgesloten met een verkoopplus. Dat blijkt uit een presentatie die topman Herbert Diess donderdag in New York aan investeerders geeft.

Eerder had de Duitse automaker achter merken als Volkswagen, Seat, Skoda en Audi zijn prognoses voor 2019 neerwaarts bijgesteld. Na de publicatie van de derdekwartaalcijfers zei Volkswagen rekening te houden met een stabilisatie van de verkopen in vergelijking met 2018. Dat jaar stokte de de teller van de automaker op 10,8 miljoen afgeleverde auto’s verdeeld over zijn twaalf merken.

Nu houdt Volkswagen alsnog rekening met een lichte stijging. In de eerste elf maanden van 2019 werden ruim 9,9 miljoen voertuigen afgeleverd. Exacte verkoopcijfers meldt de onderneming later deze maand.