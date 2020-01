Hoekstra tevreden met nieuwe topman ABN AMRO

Minister Wopke Hoekstra is “heel blij” met de keuze van ABN AMRO voor Robert Swaak als nieuwe topman. Zijn brede ervaring en “maatschappelijke antenne” maken hem volgens de bewindsman zeer geschikt als hoogste baas bij de bank, waarin de overheid nog altijd een meerderheidsbelang van 56 procent bezit.

Swaak volgt na de aandeelhoudersvergadering eind april Kees van Dijkhuizen op als bestuursvoorzitter. Hij is afkomstig van accountants- en consultantsbureau PwC, waar hij verschillende directiefuncties bekleedde.

Dat de nieuwe topman geen ervaring heeft in de bancaire sector, is volgens Hoekstra geen bezwaar. Dergelijke ervaring moet “meer dan voldoende aanwezig” zijn in de raad van bestuur maar dat hoeft niet per se bij de bestuursvoorzitter te zijn, vindt de minister. “Ik vind in deze per definitie ingewikkelde zoektocht dat de bank echt een uitstekende keuze heeft gemaakt.”

Swaaks eerste opdracht is om ABN AMRO na een roerige periode, waarin de bank onder meer verzeild raakt in een antiwitwasonderzoek, in rustiger vaarwater te brengen. Daarna zal ook een nieuwe strategie moeten worden uitgestippeld.

Op de vraag hoe lang de overheid nog grootaandeelhouder blijft van ABN AMRO, wilde Hoekstra niet ingaan. Hij herhaalde dat het kabinet, zoals ook afgesproken in het regeerakkoord, het resterende belang “zo snel als verantwoord mogelijk is” van de hand wil doen.