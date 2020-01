Voormalig Boeing-baas krijgt 60 miljoen aan vergoedingen

De vertrokken Boeing-topman Dennis Muilenburg krijgt van het bedrijf ruim zestig miljoen dollar mee aan compensaties en pensioenvergoedingen. Dat blijkt uit documenten die Boeing opstuurde naar de Amerikaanse toezichthouder.

Muilenburg ontvangt volgens het bedrijf geen gouden handdruk. Boeing zei in november dat de oud-topman zelf had aangeboden zijn bonus voor 2019 en opbrengsten uit aandelen op te geven.

Muilenburg verdiende in zijn 4,5 jaar aan het roer bij de vliegtuigbouwer tientallen miljoenen. In december stapte hij op. Volgens Boeing was zijn vertrek nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen. Dat liep een flinke deuk op door de problemen met de 737 MAX.