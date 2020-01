Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl groeit hard in Duitsland

Maaltijdbestelbedrijf Takeaway heeft vorig jaar flink meer bestellingen verwerkt dan een jaar eerder. Vooral in Duitsland groeide het bedrijf hard, met meer dan een verdubbeling van het aantal orders.

In totaal verwerkte het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl 159,2 miljoen bestellingen. Dat is een stijging van 70 procent ten opzichte van 2018. In Duitsland was sprake van een stijging van 113 procent tot 69,5 miljoen bestellingen. In het laatste kwartaal van 2019 steeg het totale aantal bestellingen met 56 procent tot 46,6 miljoen orders.

Die groei viel samen met de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero, die afgelopen voorjaar werd afgerond. Vrijdag werd bekend dat het Nederlandse Takeaway de strijd om Just Eat had gewonnen van techinvesteerder Prosus. Na de fusie met zijn Britse evenknie zal het gecombineerde bedrijf een van ’s werelds grootste maaltijdbezorgers zijn.

Takeaway verwacht dat de fusiedeal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, voor het einde van januari definitief is afgerond. De overnamestrijd om Just Eat was fel. Zowel Takeaway als Prosus zag zich gedwongen hun bod te verhogen. Het winnende bod van Takeaway hangt aan Just Eat een prijskaartje van omgerekend zo’n 7,2 miljard euro.