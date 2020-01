Chipbedrijf ASMI uitblinker op beurs

De Europese beurzen zijn woensdag rond de slotstanden van een dag eerder gesloten. Beleggers leken terughoudend in afwachting van de details van het zogenoemde fase 1-handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. In Amsterdam was chipbedrijf ASMI een uitblinker na een positief handelsbericht.

De AEX-index aan het Damrak eindigde 0,1 procent hoger op 611,56 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 936,47 punten dankzij een koerssprong van ASMI. De beurs in Londen won 0,3 procent en de hoofdindices in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,2 procent.

ASMI was de grote winnaar in de MidKap. Het aandeel steeg bijna 9 procent in waarde. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie was de omzet in het slotkwartaal van 2019 hoger dan voorzien en lagen de orders ver boven de eigen verwachting. ASMI wees onder meer op de beter dan verwachte marktomstandigheden in de chipsector. Sectorgenoten ASML en Besi wonnen 0,7 en 4,8 procent.

Galapagos ging aan kop bij de hoofdfondsen met en winst van net geen 3 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft de samenwerking met zijn Canadese branchegenoot Fibrocor Therapeutics uitgebreid. Daarbij neemt Galapagos ook een aandelenbelang in Fibrocor. De verzekeraars ASR en NN Group stonden bij grootste verliezers met minnen van 3 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal leverde 3 procent in.

Alfen dikte meer dan 7 procent aan bij de kleinere bedrijven. De laadpalenfabrikant gaat verdeelstations leveren aan netbeheerder Enexis Netbeheer. Op de lokale markt won NIBC ruim 4 procent. De zakenbank stopt met kapitaalmarktdiensten voor zakelijke klanten. De beslissing kost ongeveer vijftig banen.

In Parijs won Capgemini 0,6 procent. Het Franse IT-bedrijf heeft zijn bod op branchegenoot Altran Technologies (plus 2,8 procent) verhoogd. Capgemini is in een strijd verwikkeld met het Amerikaanse hedgefonds Elliott om de controle over zijn kleinere rivaal.

De euro was 1,1158 dollar waard tegen 1,1128 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 57,61 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 63,82 dollar per vat.