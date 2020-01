Franse president was bezorgd over gevallen Renault-baas Ghosn

De Franse president Emmanuel Macron was bezorgd over de omstandigheden waaronder de gevallen automagnaat Carlos Ghosn in Japan werd vastgehouden. Het Franse staatshoofd liet woensdag weten dat hij hierover zelfs met de Japanse premier Shinzo Abe heeft gesproken.

“Ik vertelde Abe verschillende keren dat de omstandigheden van Ghosns detentie en ondervraging mij niet toereikend leken”, aldus Macron. De president benadrukte verder dat hij met zijn handelen “altijd de Franse belangen heeft verdedigd”

Ghosn zat in Japan in huisarrest, omdat hij wordt verdacht van financiƫle wanpraktijken in zijn tijd als baas van Renault en Nissan. Hij wist eind december het land te ontvluchten en dook op in Libanon. Zelf stelde Ghosn al dat hij op een verschrikkelijke manier was behandeld in Japan. Ook zag hij in het Aziatische land geen kans op een eerlijk proces. Hij weerspreekt alle aantijgingen tegen hem.

In gesprek met journalisten ging Macron ook in op de woensdag ondertekende gedeeltelijke handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en China. Hij hoopt dat de deal niet wordt gebruikt als “excuus” om de spanningen op te voeren tussen de VS en Europa.