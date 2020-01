Kleine winst voor AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam liet donderdag een klein plusje zien. Ook de andere Europese beurzen gingen overwegend licht vooruit. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op de ondertekening van de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Ook hielden ze de blik gericht op de kwartaalcijfers van bedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 613,50 punten. De MidKap daalde een fractie tot 936,12 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,3 procent. De Londense FTSE-index bleef ongewijzigd.

Uitzender Randstad (min 1 procent) was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak na een winstalarm van de Britse detacheerder Hays, die 4 procent verloor in Londen. Biotechnoloog Galapagos ging aan kop met een plus van 1,4 procent.

Chipmachinemaker ASML won 0,1 procent. Chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van ASML, wist zijn resultaten afgelopen kwartaal verder te verbeteren. Het Taiwanese bedrijf profiteerde van de stijgende vraag naar duurdere chips in smartphones. SnowWorld won 2 procent op de lokale markt. De uitbater van skihallen zag de omzet in het afgelopen boekjaar flink stijgen, mede dankzij verschillende overnames.

HelloFresh dikte bijna 14 procent aan in Frankfurt dankzij beter dan verwachte omzetcijfers van de Duitse bezorger van maaltijdboxen. In Londen klom AB Foods 3 procent dankzij sterke kerstverkopen van kledingketen Primark. De Britse uitgever Pearson kelderde 11 procent na een tegenvallend handelsbericht. De Franse treinenmaker Alstom zakte 2 procent in Parijs na publicatie van de resultaten. De Franse automaker PSA, die met omzetcijfers kwam, won 0,9 procent.

De euro was 1,1158 dollar waard, net als een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 58,23 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 64,52 dollar per vat.