Bombardier houdt samenwerking met Airbus tegen het licht

De Canadese fabrikant van vliegtuigen en treinen Bombardier overweegt zich terug te trekken uit zijn samenwerkingsverband met Airbus. Dit omdat het gezamenlijke programma voor het maken van Airbus A220-toestellen veel extra kosten met zich mee brengt en het rendement daardoor onder druk komt te staan.

De Canadezen zitten, inclusief een belang van investeerder Investissement Qu├ębec, voor net iets meer dan 50 procent in de joint venture met het Europese Airbus. De samenwerking startte een paar jaar terug. Toen werd besloten de Bombardier C Series-vliegtuigen te hernoemen tot Airbus A220.

Bombardier besteedde al miljarden dollars aan de ontwikkeling, het uitrusten met zuinige motoren, composietvleugels en groter dan gebruikelijke ramen. Het programma kampt evenwel met een productieachterstand van honderden vliegtuigen. Airbus heeft al aangekondigd dit jaar ook op een andere locatie A220’s te gaan maken. Over eventuele afschrijvingen is nog niets bekend. Daarover geeft Bombardier later bij de publicatie van de jaarcijfers over 2019 meer informatie.