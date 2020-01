EU gaat kijken of handelsdeal VS en China voldoet aan regels

De Europese Unie gaat controleren of de grote handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China voldoet aan regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat zei Eurocommissaris Phil Hogan donderdag.

“Het venijn schuilt in de details”, zei Hogan op een conferentie in Londen, waar hij via een livestream vanuit Washington aanwezig was. “We moeten nagaan of de deal wel voldoet aan de WTO-regels.”

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben woensdag hun handtekening gezet onder het zogeheten fase 1-akkoord over handel. Daarmee lassen ze een pauze in, in hun handelsoorlog die anderhalf jaar geleden begon. China belooft meer Amerikaanse goederen te kopen en de VS zien af van nieuwe invoerheffingen.