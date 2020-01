Gemeente Den Haag akkoord met verkoop Eneco

Een meerderheid in de gemeenteraad van Den Haag heeft ingestemd met de verkoop van Eneco aan een consortium van Japanse bedrijven. De gemeente is een van de grotere aandeelhouders van het energiebedrijf. Als de deal doorgaat, levert dat de stad ongeveer 675 miljoen euro op.

Afgelopen najaar kwam een consortium van conglomeraat Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Chubu als winnaar uit de bus in de strijd om Eneco. Zij betalen 4,1 miljard euro voor de overname. Eneco is momenteel nog in handen van tientallen gemeenten. Het bod gaat door als ten minste driekwart van de aandeelhouders akkoord is met de verkoop.

Den Haag wil de opbrengst onder andere gebruiken voor betaalbare woningen. Daarvoor wordt 50 miljoen euro gereserveerd. Verder gaat een groot deel van het geld naar duurzaamheidsinitiatieven. Ook steekt de gemeente 10 miljoen euro in ICT en verbeterde dienstverlening.

Een andere gegadigde voor Eneco was olie- en gasbedrijf Shell, dat samen met pensioenuitvoerder PGGM optrok. Daarnaast deed Rabobank samen met investeerder KKR een gooi naar Eneco.