Nikkei hoger na handelsakkoord

De aandelenbeurs in Japan is donderdag licht hoger geëindigd. Beleggers verwerkten de ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten door president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He. De twee economische grootmachten maakten daarmee een pas op de plaats in de handelsoorlog. Washington wil nu snel werk maken van de volgende ronde van onderhandelingen voor een vervolgakkoord.

De Nikkei in Tokio ging met een plusje van 0,1 procent de dag uit op 23.933,13 punten. De Japanse makers van fabrieksmachines stonden onder druk na zwakke cijfers over de orders in de sector in december. De maker van industriële robots Yaskawa Electric verloor 2,9 procent en Makino Milling Machine daalde 1 procent. De fabrikant van sportschoenen Asics klom 2,5 procent. Volgens Britse media wil de wereldatletiekbond het gebruik van de nieuwe controversiële sportschoenen van de Amerikaanse concurrent Nike verbieden.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong ging 0,1 procent vooruit. De Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung won 2,7 procent en automaker Hyundai klom 3 procent. In Sydney eindigde de All Ordinaries-index met een winst van 0,7 procent onder aanvoering van de Australische banken.