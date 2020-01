‘Concurreren met VS moeilijk door lage rente’

Concurreren met Amerikaanse banken is moeilijk voor Europese banken door de lage rente die de Europese Centrale Bank rekent. Dat heeft ABN AMRO-topman Kees van Dijkhuizen in Davos gezegd tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC. De rente die de ECB aan banken rekent voor het stallen van geld bedraagt min 0,5 procent. Dat betekent dat banken dus moeten betalen voor geld dat ze bij de centrale bank onderbrengen.

ABN AMRO besloot onlangs die negatieve rente door te berekenen aan klanten die meer dan 2,5 miljoen euro op hun rekening hebben staan. “Dat is niet iets wat mensen leuk vinden. Je moet het uitleggen”, verklaarde Van Dijkhuizen. “Het is een moeilijke situatie voor banken om geld in te verdienen. De Verenigde Staten hebben dat probleem niet.”

De ECB gaat het huidige monetaire beleid tegen het licht houden en dat juicht Van Dijkhuizen toe. Daarbij wijst hij op Zweden, dat onlangs besloot zijn rente van een negatief tarief te verhogen tot nul procent. “Ik hoop dan ook echt dat er een meer genormaliseerd renteniveau komt in Europa.

Nederlandse banken betaalden vorig jaar 630 miljoen euro aan de ECB als gevolg van de negatieve depositorente, stelt fintechbedrijf Deposit Solutions. Sinds 2016 betaalden Nederlandse banken al 3 miljard euro aan de centrale bank, ongeveer een achtste van de totale rentebaten voor de ECB. Alleen de Duitse en Franse bankensector betaalden een hogere rekening.

Dijkhuizen is in het Zwitserse Davos voor het Wereld Economisch Forum.