ASML: voor grote plaatje maakt levering aan China niet veel uit

Voor het grote plaatje bij ASML maakt het niet uit of de Nederlandse chipmachinefabrikant hypermoderne EVU-apparatuur mag leveren aan China. Dat heeft ASML-topman Peter Wennink gezegd in een interview met Bloomberg Radio. Het bedrijf, dat levert aan grote internationale bedrijven als smartphonemaker Samsung en het Taiwanese chipconcern TSMC, is erg positief over zijn groeivooruitzichten en denkt komende jaren miljarden aan de betreffende machines te verdienen.

Wennink lijkt met zijn opmerkingen de gemoederen in de China-discussie een beetje tot bedaren te willen brengen. De Verenigde Staten willen niet dat de EUV-apparaten van ASML aan China worden geleverd. Critici stellen dat de Amerikanen ASML gebruiken als pion in hun handelsconflict met China.

De baas van het Veldhovense technologiebedrijf benadrukte dat het aan de Nederlandse overheid is om te bepalen of er een nationaal veiligheidsrisico is. “Natuurlijk zijn er meningen en opinies in de Verenigde Staten en in China”, erkende hij. “Maar dat is aan de overheid.” Volgens Wennink heeft Den Haag over de kwestie om aanvullende informatie gevraagd. ASML zal aan het verzoek tegemoetkomen.

EUV-technologie stelt fabrikanten in staat op nóg kleinere schaal schakelingen te tekenen op schijfjes halfgeleidermateriaal. Zo kunnen snellere microprocessoren en geheugenchips gemaakt worden. “Iemand moet die chips maken en om die chips te maken heb je EUV nodig, en er is eigenlijk maar één plek waar ze die kunnen krijgen”, aldus Wennink. Hij gaf verder geen duidelijk advies aan de Nederlandse overheid. De Amerikanen vrezen dat China de EUV-technologie straks ook voor militaire doeleinden zullen inzetten.