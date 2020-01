Philips dwingt verkoopverbod af voor Wiko-telefoons

Het Franse bedrijf Wiko mag van de rechter zijn mobiele telefoons niet meer in Nederland verkopen. Wiko maakte inbreuk op een patent van Philips, bepaalde het gerechtshof in Den Haag eind december in een hoger beroep. Het vonnis is deze week pas gepubliceerd. Eerder had Wiko nog gelijk gekregen van de rechtbank.

Het patent van Philips is noodzakelijk voor 3G-verbindingen. Wiko meende echter dat het niet geldig was.

Wiko kreeg vier weken de tijd om alle mobiele telefoons terug te halen van verkopers en die te vergoeden. Het dochterbedrijf van het Chinese Tinno Mobile moet een dwangsom betalen aan Philips voor elke dag dat het daaraan niet voldoet. Ook moet de onderneming een schadevergoeding betalen aan Philips en de proceskosten voor zijn rekening nemen. Die zijn voor de rechtszaak en het hoger beroep samen opgelopen tot 580.000 euro.