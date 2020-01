Bankentoezichthouder stuit op verzet in Europees Parlement

De voorgenomen benoeming van Gerry Cross tot nieuwe directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA) stuit op verzet in het Europees Parlement. Een krappe meerderheid van de commissie-Economie stemde donderdag tegen de Ier, die nu een directiefunctie vervult bij de centrale bank van Ierland.

Cross was eerder lobbyist voor AFME, de belangenorganisatie van de financiële sector in Europa. De huidige EBA-directeur Adam Farkas wil daar juist per 1 februari aan de slag. Het parlement dreigde vorige week Farkas de komende twee jaar te boycotten als de Hongaar die overstap maakt.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) hekelt dergelijke draaideurpraktijken. Volgens hem komen persoonlijke contacten en voorkennis in handen van de bankenlobby. De Ombudsman van de EU, Emily O’Reilly, heeft een onderzoek geopend naar de overstap van Farkas.

“Sterk signaal tegen de macht van de bankenlobby in Brussel”, reageerde het groene parlementslid Sven Giegold op de afwijzing van Cross. “Zulke belangenconflicten ondergraven het vertrouwen in EU-autoriteiten.”

De in Parijs gevestigde EBA meldde vorige week dat Cross voor vijf jaar wordt benoemd als het EU-parlement groen licht geeft. Het voltallige parlement stemt naar verwachting volgende maand over de kwestie.