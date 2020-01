Overstappen telecomaanbieder wordt makkelijker

Een klant die van telecomprovider verandert, krijgt nog een half jaar na de overstap toegang tot zijn e-mailadres van de oude aanbieder. Daarover heeft het kabinet afspraken met de sector gemaakt. Ook moeten aanbieders voorkomen dat de levering van internet, telefonie en televisie langer dan een werkdag wordt onderbroken.

Uit onderzoek blijkt dat het snel verliezen van toegang tot de oude e-mail – dit gebeurt momenteel na een maand – een van de redenen is waarom consumenten huiverig zijn van telecomaanbieder te veranderen. Daarnaast zijn mensen vaak bang lange tijd zonder internet of vaste telefonie te zitten. Het moet juist makkelijker worden voor consumenten om over te stappen, vindt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). “Ik wil graag toe naar een situatie waar meer aanbieders een kans krijgen en consumenten bewuster zijn van keuzemogelijkheden.”

Ze wil ook dat ondernemers schriftelijk toestemming moeten geven om van provider te veranderen. Daarmee hoopt ze een einde te maken aan de praktijk die ‘lijnkaping’ wordt genoemd. Ondernemers krijgen dan een telefoontje van een aanbieder en zijn na een kort gesprek onbewust overgestapt, omdat ze op bepaalde vragen ‘ja’ hebben gezegd.