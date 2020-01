Virusvrees houdt ook Wall Street in bedwang

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. De vrees voor het nieuwe coronavirus en de economische gevolgen daarvan maakte beleggers wederom nerveus. Voor het weekend sloten graadmeters om die reden ook al in het rood. In China zijn inmiddels zeker tachtig mensen om het leven gekomen door het coronavirus. Het aantal besmettingen is gestegen naar meer dan 2700.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,6 procent lager op 28.532 punten. De brede S&P 500 daalde 1,6 procent tot 3241 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,1 procent tot 9116 punten.

Net als voor het weekend hadden luchtvaartbedrijven het zwaar te verduren, nu mensen minder happig zijn op reizen. Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines noteerden tot 7 procent lager.

Daarnaast staan de prijzen van olie en grondstoffen behoorlijk onder druk door zorgen dat het virus de economische groei schaadt. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent goedkoper op 53,06 dollar. Brentolie zakte 2,3 procent in prijs tot 59,30 dollar per vat.

Grote energiebedrijven als Chevron en ExxonMobil en oliedienstverleners als Schlumberger en Halliburton leverden tot 3,7 procent in. Grondstofbedrijven als US Steel en Freeport-McMoRan verloren tot 5,7 procent.