AEX terug boven 600 punten

De Amsterdamse AEX-index keerde dinsdag weer terug boven de 600 punten. Ook de andere Europese beursgraadmeters toonden wat herstel na de zware koersverliezen een dag eerder, die werden veroorzaakt door de angst voor het nieuwe coronavirus in China. Op het Damrak verwerkten beleggers onder meer een kwartaalupdate van zorgtechnologieconcern Philips.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 600,67 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder voor het eerst sinds 12 december onder de 600 puntengrens. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 915,92 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent.

Chemicaliƫndistributeur IMCD voerde de stijgers aan in de AEX met een winst van 1,6 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 1,5 procent.

Philips daalde 0,3 procent. Het zorgtechnologieconcern zag de winst in het vierde kwartaal dalen. Het bedrijf liet eerder al weten dat de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China tientallen miljoen euro’s van de winst heeft afgesnoept. Philips zette tevens zijn divisie voor huishoudelijke apparaten in de etalage. Topman Frans van Houten denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor het onderdeel.

Bij de kleinere bedrijven bleef NSI vlak. De vastgoedinvesteerder heeft zijn reorganisatie afgerond. Door de reeks desinvesteringen die daarmee gemoeid gingen, zijn de huurinkomsten afgelopen jaar wel weer iets gedaald.

In Frankfurt verhoogde de Duitse softwarereus SAP zijn winstverwachting voor 2020 na solide kwartaalcijfers. Het aandeel daalde desondanks 1,7 procent. Swedbank klom 3,4 procent in Stockholm. De door een witwasschandaal getroffen Zweedse bank zag de winst afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan verwacht. Airbus won 2,4 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer heeft een akkoord bereikt met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over een schikking in een omkopingszaak.

De euro was 1,1015 dollar waard tegen 1,1019 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 53,00 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 59,00 dollar per vat.