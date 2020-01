Meer dan 3 miljard contactloze betalingen in 2019

Het aantal contactloze betalingen aan Nederlandse kassa’s is vorig jaar sterk gestegen. In totaal werd iets meer dan 3 miljard keer contactloos gepind, tegenover een kleine 2,3 miljard keer in 2018. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland.

Meer dan twee derde van alle elektronische betalingen gebeurde vorig jaar zonder dat daarbij een betaalpasje in een pinapparaat hoefde te worden gestoken. In 2018 was nog 56 procent van alle elektronische betalingen contactloos. Alles bij elkaar werd vorig jaar voor 51,3 miljard euro contactloos gepind.

Volgens directeur Piet Mallekoote van de Betaalvereniging Nederland kiezen consumenten vaker voor contactloos pinnen vanwege het gemak ervan. Zij hebben daarnaast ook meer vertrouwen gekregen in de veiligheid van de technologie. Mensen die betalen met de smartphone of wearables, zoals sporthorloges, zijn nog in de minderheid. Deze apparaten waren vorig jaar goed voor 10 procent van alle contactloze betalingen.