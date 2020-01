Nikkei flink omlaag door virusvrees

De Japanse effectenbeurs is donderdag met een flink verlies geëindigd. De verdere verspreiding en het oplopende dodental van het nieuwe coronavirus in China zorgden voor een negatieve stemming op de beursvloeren. Beleggers verwerkten daarnaast nog het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente onveranderd te laten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,7 procent lager de dag uit op 22.977,75 punten. Toyota zakte bijna 2 procent. De Japanse automaker houdt zijn fabrieken in China tot zeker 9 februari dicht als gevolg van de maatregelen van de Chinese overheid om verspreiding van het coronavirus te beperken. Screen Holdings kelderde meer dan 19 procent. De Japanse maker van chipapparatuur verlaagde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar. Chiptester Advantest leverde 6,3 procent in.

De beurzen in Shanghai en Shenzhen waren nog altijd gesloten vanwege het Chinees Nieuwjaar. In Hongkong ging de beurs opnieuw onderuit. De Hang Seng-index raakte tussentijds 2,3 procent kwijt. Het aantal doden in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is gestegen naar 170. Volgens de Chinese autoriteiten staat op dit moment van 7711 mensen vast dat ze het Wuhan-virus hebben.

De Kospi in Seoul leverde 1,9 procent in. De Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung zakte 3,6 procent na een daling van de winst in het vierde kwartaal. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent lager.