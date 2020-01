Virusvrees en Shell drukken AEX

De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag in het rood. De verdere verspreiding en het snel oplopende dodental van het nieuwe coronavirus in China zorgden voor een nerveuze stemming. Beleggers op het Damrak waren verder niet tevreden over de resultaten van olie- en gasconcern Shell en stuurden het aandeel naar het laagste niveau in twee jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent lager op 599,87 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 910,75 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 1,2 procent. Londen verloor 0,7 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England.

Shell was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 3,2 procent. Het bedrijf zag de kwartaalwinst dalen tot het laagste niveau in drie jaar. Ook is het volgens analisten moeilijk geworden voor Shell om zijn aandeleninkoopprogramma dit jaar af te ronden. Unilever voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 1,2 procent. Het levensmiddelenconcern zag de omzet licht stijgen in 2019. Het bedrijf gaf eind vorig jaar al een omzetalarm vanwege lastige marktomstandigheden. Unilever kondigde tevens aan zijn wereldwijde thee-activiteiten tegen het licht houden.

Op de lokale markt steeg Stern 7,1 procent. Het autobedrijf praat met zijn Scandinavische branchegenoot Hedin Automotive over een fusie van hun activiteiten. Biotechnologiebedrijf Curetis dikte 8,5 procent aan. Dochterbedrijf Ares Genetics gaat aan de slag om bepaalde testen voor het nieuwe coronavirus ook beschikbaar te maken in Europa.

Hennes & Mauritz (H&M) klom 9,5 procent in Stockholm na sterke resultaten van de Zweedse kledingketen. H&M kondigde tevens het vertrek aan van topman Stefan Persson. De Zweedse truck- en busfabrikant Volvo zag de kwartaalwinst minder sterk dalen dan gevreesd en werd beloond met een koerswinst van 7,7 procent. Deutsche Bank won 1,4 procent in Frankfurt na publicatie van de jaarcijfers. De horlogemaker Swatch zakte 3,7 procent in Z├╝rich vanwege een winstdaling in 2019.

De euro was 1,1013 dollar waard tegen 1,1001 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent in prijs tot 52,43 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 58,73 dollar per vat.