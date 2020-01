Miljardair Stroll werpt reddingsboei naar Aston Martin

De Canadese miljardair Lawrence Stroll neemt een minderheidsbelang in de Britse maker van luxewagens Aston Martin. Stroll, die onder meer de baas is van Formule 1-raceteam Racing Point F1 wint daarmee de strijd bij de noodlijdende onderneming van het Chinese Geely. De eigenaar van automerken Lotus en Volvo wilde ook investeren in het favoriete merk van geheim agent James Bond.

Aston Martin kan de hulp goed gebruiken. De automaker kampt met aanhoudend moeilijke marktomstandigheden en wist niet aan zijn eigen doelen te voldoen. De vraag naar de sportwagens was vooral in Europa fors minder. Ook de verkopen tijdens de afgelopen feestdagenperiode, een belangrijk verkoopmoment, waren niet om over naar huis te schrijven.

Stroll krijgt voor een bedrag van 182 miljoen pond (circa 216 miljoen euro) ruim 16 procent van Aston Martin in handen. Daarnaast verschaft de miljardair nog een kortetermijnfinanciering van 55 miljoen pond. Ook wordt Stroll voorzitter van het bedrijf.