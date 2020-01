‘Minder vliegverkeer door Wuhan-virus raakt olievraag’

De wereldwijde vraag naar olie is door van de uitbraak van het nieuwe coronavirus fors gedaald. Die neergang komt volgens analisten en handelaren vrijwel geheel op het conto van luchtvaartmaatschappijen die besloten om vluchten van en naar China te schrappen.

In de markt wordt rekening gehouden met een daling van de vraag naar olie in China met 250.000 vaten per dag als gevolg van het virus. Dat land is niet alleen de grootste olie-importeur wereldwijd, het is tevens één van de snelstgroeiende luchtvaartmarkten ter wereld. Vanwege de uitbraak en de verspreiding van het virus gelden strikte reisbeperkingen. Dat raakt zowel binnenlandse als internationale reizen.

De vraag wereldwijd zal volgens de marktkenners 500.000 vaten per dag lager liggen. De mindere vraag zal logischerwijs doorwerken op de prijsontwikkeling van olie. De activiteiten van Chinese raffinaderijen daalden afgelopen week naar verluidt al met 15 procent. Nog altijd is niet duidelijk hoeveel impact het virus uiteindelijk zal hebben op de Chinese economie en daarmee ook op de wereldeconomie.