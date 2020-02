Nederlandse export naar Verenigd Koninkrijk blijft achter

De export naar het Verenigd Koninkrijk is vorig jaar te midden van alle brexitonrust achtergebleven. Dat constateert het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

De waarde van de uitvoer van goederen naar Groot-BrittanniĆ« bedroeg vorig jaar 40 miljard euro. Dat is 0,5 procent minder dan in 2018. Volgens het statistiekbureau zat de export van in Nederland geproduceerde goederen nog wel met 0,9 procent in de lift, tot zo’n 20,5 miljard euro. Maar de doorvoer naar het Verenigd Koninkrijk zakte met 2 procent.

Het gaat al langer niet heel florissant met de handel naar het Verenigd Koninkrijk. In vergelijking met 2015, het jaar voor het Britse referendum over de brexit, is de exportwaarde naar onze westerburen wel met bijna een tiende toegenomen. Echter, de totale waarde van de Nederlandse goederenexport groeide in dezelfde periode met 23 procent. In 2015 maakte de export naar Groot-Brittanniƫ nog 8,7 procent uit van de totale Nederlandse goederenexport. Vier jaar later, aan de vooravond van het Britse vertrek uit de EU, was dit afgenomen tot 7,7 procent.

Nederland exporteert onder meer landbouwproducten naar de Britten. Andere belangrijke exportgoederen zijn olie en gas, telefoons, medicijnen en meet- en precisie-instrumenten. Nederland geldt na Duitsland, de Verenigde Staten en China als de vierde goederenleverancier van het Verenigd Koninkrijk.