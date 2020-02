Beurzen terughoudend door virusvrees

De aandelenbeurs in Amsterdam liet maandag een voorzichtig plusje zien. Ook op de andere Europese beurzen bleef de stemming terughoudend na de forse verliezen op vrijdag. Alle ogen waren gericht op China, waar de beurshandel na de verlengde vakantieperiode werd hervat en beleggers voor het eerst konden reageren op de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 590,19 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 911,76 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent.

In Shanghai en Shenzhen sloten de beursgraadmeters met verliezen van 7,7 en 8,4 procent en zagen meer dan 400 miljard dollar aan waarde verdampen. De Chinese centrale bank pompte miljarden in de markt om de koersval te verzachten. Het coronavirus heeft in China inmiddels meer levens gekost dan de SARS-epidemie van zeventien jaar geleden.

Techinvesteerder Prosus voerde de stijgers aan in de AEX met een winst van 1,4 procent. Olie- en gasconcern Shell stond onderaan met een min van 1,1 procent. Betaalbedrijf Adyen klom 0,2 procent na het nieuws dat betalingsdienstverlener Worldline (min 5 procent) zijn eveneens uit Frankrijk afkomstige branchegenoot Ingenico (plus 12 procent) koopt voor 7,8 miljard euro.

In de MidKap daalde Takeaway 0,4 procent. De maaltijdbezorger en zijn Britse branchegenoot Just Eat moeten na hun fusie voorlopig nog als twee aparte bedrijven worden geleid. Die verplichting blijft gelden totdat de Britse marktwaakhond het onderzoek naar de deal heeft afgerond.

Ryanair klom ruim 4 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter vervoerde afgelopen kwartaal meer passagiers en verdiende ook meer aan die reizigers. Julius Bär zakte 3,5 procent in Zürich. De Zwitserse bank schrapt 300 banen na tegenvallende resultaten. In Frankfurt verloor Siemens Healthineers 4,5 procent. Het medisch technologiebedrijf boekte afgelopen kwartaal minder winst.

De euro was 1,1072 dollar waard tegen 1,1082 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 51,31 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 56,03 dollar per vat.