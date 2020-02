Batterijenmaker Panasonic helpt Tesla vooruit

Automaker Tesla heeft duidelijk de wind in de zeilen. Waar het bedrijf onlangs verraste met beter dan verwachte kwartaalresultaten, was het nu samenwerkingspartner Panasonic die onder meer beleggers in Tesla enthousiast maakte. Dit na de eerste kwartaalwinst ooit voor de gezamenlijke batterijentak van de bedrijven.

Tesla werkt voor de vervaardiging van accu’s samen met het Japanase Panasonic. Lange tijd vielen de prestaties van dit onderdeel tegen, onder meer door vertragingen en productieproblemen. De Japanners beloofden de productie verder op te voeren. Dat zorgt onder meer voor lagere kosten voor materiaal, wat weer goed is voor de winstgevendheid.

Het aandeel Tesla is sinds de zomer van 2019 zo’n 300 procent meer waard geworden. Het aandeel kreeg recent een impuls na een veel hoger dan verwachte kwartaalwinst die de maker van elektrische auto’s in de boeken zette. Ook werd de productie in de Chinese fabriek van Tesla opgevoerd.

Analisten waren onverminderd enthousiast. In een beleggersrapport werd maandag een vertienvoudiging van de beurswaarde van Tesla voorspeld tegen 2024. Het aandeel Tesla beleefde een koerssprong op Wall Street.