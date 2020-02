Coronavirus houdt beleggers Wall Street bezig

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street houden de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in de gaten. Dat biotechnoloog Gilead Sciences testen begint met een middel tegen het virus, deed de beurswaarde van de onderneming duidelijk goed. In China sloten de beurzen eerder op maandag stevig in het rood. Het was de eerste sessie na een verlengde vakantieperiode vanwege het Chinees Nieuwjaar.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 28.410 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 3244 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent tot 9214 punten.

Gilead Sciences won bijna 6 procent. De biotechnoloog wil een experimenteel middel tegen ebola gaan inzetten bij testen ter bestrijding van het coronavirus. Het bedrijf heeft daarvoor goedkeuring van de Chinese gezondheidsautoriteiten gekregen. Als het middel effectief blijkt te zijn geeft China voorlopige goedkeuring aan het medicijn.

Apple verloor 1,4 procent. De iPhone-maker gaat al zijn winkels en kantoren op het Chinese vasteland sluiten tot komende zondag vanwege zorgen rond het coronavirus.

Boeing won 0,2 procent. De geplaagde vliegtuigmaker heeft zich verzekerd van een lening van in totaal 12 miljard dollar bij meerdere banken. Het geld is nodig om de problemen met de 737 MAX-toestellen te bezweren, nu de productie van het gewraakte toestel is stilgelegd.