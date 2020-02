Johnson: alleen handelsdeal met EU zonder extra regels

De Britse premier Boris Johnson wil alleen een handelsdeal sluiten met de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk niet wordt gedwongen zich aan alle Europese regels te houden. Johnson zei in een speech in Londen een deal te willen zoals Canada heeft, maar bereid te zijn genoegen te nemen met dezelfde deal die Australië heeft met Brussel. Daarmee leek Johnson te impliceren bereid te zijn geen handelsakkoord te sluiten, met de Europese Unie, want dat heeft Australië ook niet.

Johnson hamerde in zijn speech op het protectionisme dat in zijn ogen opgang doet in verschillende landen en ook in de EU. “Er wordt met importheffingen gedreigd alsof het wapens zijn.” Volgens de Britse premier is vrije handel juist iets goeds en zijn de spanningen die in de wereld zijn opgetreden als gevolg van allerlei tarieven funest voor de wereldeconomie.

Verder gaf Johnson ook aan dat het Verenigd Koninkrijk zelf de zeggenschap wil houden over de toegang tot zijn wateren voor de visserij. Hij stelde voor om daar jaarlijks opnieuw over te onderhandelen.