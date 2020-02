Tesla straalt op groen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten de handel uitgegaan. Zorgen over het nieuwe coronavirus werden voor even terzijde geschoven. Een beter dan verwacht cijfer over de Amerikaanse industrie van marktonderzoeker ISM stuwde daarbij het sentiment. Het aandeel van automaker Tesla was de uitblinker.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 28.399,81 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 3248,92 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 9273,40 punten. In China sloten de beurzen eerder op maandag stevig in het rood. Het was de eerste sessie na een verlengde vakantieperiode vanwege het Chinees Nieuwjaar.

Tesla won bijna 20 procent aan beurswaarde geholpen door positieven resultaten van de batterijentak waar Tesla samen met Panasonic in zit. Ook een positief analistenrapport van Argus Research gaf de koers een impuls. De kenners wezen onder meer op de dominante positie van Tesla. De automaker verbaasde onlangs nog met zijn kwartaalupdate.

Gilead Sciences won 5,2 procent. De biotechnoloog wil een experimenteel middel tegen ebola gaan inzetten bij testen ter bestrijding van het coronavirus. Het bedrijf heeft daarvoor goedkeuring van de Chinese gezondheidsautoriteiten gekregen.

Apple verloor 0,3 procent. De iPhone-maker gaat al zijn winkels en kantoren op het Chinese vasteland sluiten tot komende zondag vanwege zorgen rond het coronavirus. Google-moeder Alphabet won 3,5 procent voorafgaand aan de cijferpublicatie na de slotbel. Sportartikelenreus Nike won dik 3 procent. De onderneming werd door analisten van JPMorgan op het favorietenlijstje geplaatst.

Verder stonden oliebedrijven in de schijnwerpers vanwege de aanhoudende daling van de olieprijzen. Doordat in grote delen van China het openbare leven goeddeels plat ligt, is de vraag naar olie ook minder. Oliereus ExxonMobil verloor 2,2 procent aan beurswaarde, ook omdat het een adviesverlaging van Goldman Sachs aan de broek kreeg. Chevron verloor 0,8 procent.

Een vat Amerikaanse olie kostte 3,1 procent minder op 49,98 dollar. Brentolie werd 4,2 procent goedkoper op 54,26 dollar per vat. De euro was 1,1060 dollar waard, gelijk aan het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.