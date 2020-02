Brits verbod op benzine- en dieselauto’s per 2035

Groot-BrittanniĆ« wil de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor per 2035 verbieden. Dat is vijf jaar vroeger dan in eerdere plannen van de Britse overheid. Het verbod moet niet alleen gelden voor auto’s met enkel een diesel- of benzinemotor, maar ook voor hybridevoertuigen.

De versnelde plannen werden door de Britse premier Boris Johnson aangekondigd omdat het Verenigd Koninkrijk “iets aan de CO2-uitstoot moet doen”. “We moeten de manier waarop we onze economie aandrijven, huizen bouwen, bewegen en ons voedsel verbouwen volledig herzien”.

Vanuit de Britse autosector klinkt teleurstelling over de nieuwe deadline. “Een datum zonder plan zorgt er alleen maar voor dat auto’s nu al minder waard worden”, zei voorman Mike Hawes van brancheorganisatie SMMT. Investeringen door de auto-industrie alleen zijn niet voldoende, volgens Hawes. Het bedrijfsklimaat moet concurrerender worden en er moet iets gedaan worden aan de “pijnlijk ontoereikende” laadinfrastructuur voor stekkerauto’s.

Vorig jaar werden in het Verenigd Koninkrijk 38.000 volledig elektrische voertuigen verkocht. Dat waren er meer dan een jaar eerder, maar op een totaal van 2,3 miljoen nieuwe auto’s een klein percentage.