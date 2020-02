Economisch adviseur Trump ziet ‘geen ramp’ in coronavirus

Larry Kudlow, de economisch topadviseur van president Donald Trump, maakt zich geen zorgen over de economische gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De virusuitbraak creëert mogelijk zelfs kansen voor het Amerikaanse bedrijfsleven, zei hij tegen nieuwszender Fox Business Network.

“Het is geen catastrofe. Het is geen ramp”, aldus Kudlow. “We hebben dit eerder meegemaakt en ik denk dat de gevolgen minimaal zijn.”

De adviseur van Trump denkt dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus kan leiden tot meer investeringen in Amerikaanse bedrijven en een hogere productie in de VS. China is een van de belangrijkste handelspartners van de VS.

Chipfabrikanten zullen volgens hem niet veel van de virusuitbraak merken. Kudlow schat in dat de farmaceutische industrie wel wordt getroffen. De Amerikaanse auto-industrie wordt naar Kudlows verwachting matig geraakt.