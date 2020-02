Sterke koerswinsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zaten dinsdag stevig in de lift. Beleggers reageerden met opluchting dat de financiële markten in China wat herstel toonden na de zware koersval een dag eerder. Daarnaast kreeg het sentiment steun van beter dan verwachte bedrijfsresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2,2 procent hoger op 605,40 punten. De MidKap dikte 2,9 procent aan tot 942,48 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,8 procent. In Shanghai en Shenzhen eindigden de beursgraadmeters met winsten van 1,3 en ruim 3 procent na de duikeling aan het begin van de week door zorgen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China.

Bijna alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het groen. Koploper in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een plus van 7,5 procent, gevolgd door staalconcern ArcelorMittal dat 5,4 procent steeg. Telecomconcern KPN was de eenzame daler in de hoofdindex met een min van 1,3 procent.

Kabel- en telecomconcern Altice Europe was de grote winnaar in de MidKap met een plus van 8,6 procent dankzij een adviesverhoging door Exane BNP Paribas. Roestvrijstaalmaker Aperam, die woensdag met cijfers komt, won 3,7 procent.

BP steeg 4,2 procent in Londen. De winst van het Britse olie- en gasconcern daalde in het vierde kwartaal minder sterk dan analisten hadden verwacht. Ook verhoogde het bedrijf het dividend. Volgens vertrekkend topman Bob Dudley gaat het operationeel goed met BP.

In Kopenhagen won bierbrouwer Carlsberg 2,9 procent. De Deense concurrent van Heineken (plus 0,5 procent) verkocht afgelopen jaar iets meer bier. Vooral bij de speciaalbieren was sprake van stevige groei. De brouwer waarschuwde wel voor de impact van het coronavirus op de resultaten dit jaar. De Deense maker van ziekenhuisapparatuur Ambu sprong meer dan 24 procent omhoog na een sterke omzetgroei in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,1035 dollar waard tegen 1,1060 dollar een dag eerder. De olieprijzen krabbelden op na de flinke daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 50,68 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 55,14 dollar per vat.